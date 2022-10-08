В WhatsApp появится платная подписка

В новой бета-версии WhatsApp обнаружили раздел Premium, который рассчитан в первую очередь на пользователей бизнес-аккаунтов. Первые 30 дней будут предоставляться бесплатно в рамках пробного периода. Окончательная стоимость пока остаётся неизвестной.

Что входит Premium от WhatsApp:

Кастомные ники, которые можно менять раз в 90 дней;

Доменные ссылки, пользователь будет доступен по адресу wa.me/nicname;

Для подключения доступно до 10 устройств.

Несмотря на скудное предложение, WhatsApp Premium позиционируется, как профессиональный инструмент для бизнеса.

Видимо WhatsApp так понравилась подписка от Telegram, что они решили сделать свой вариант, но всё равно, пока выглядит слабо.

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