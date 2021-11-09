WhatsApp получит «фишку» от социальных сетей

Вскоре популярный мессенджер WhatsApp может получить новую функцию, которая приблизит его к платформе Discord и социальным сетям. Речь идёт об объединении нескольких групповых чатов в один.

Это позволит администраторам «склеивать» несколько общих чатов в своеобразный аналог сервера. При этом одна из групп будет главной, остальные — дочерними.

Обещано, что все чаты будут функционировать с поддержкой сквозного шифрования. А присоединиться к ним можно будет по ссылке или перед началом работы самого чата. Похоже, что в этом плане функциональность повторит возможности не только Discord, но и других мессенджеров.

На текущий момент это нововведение тестируют в бета-версии WhatsApp 2.21.21.7 для платформы Android. Данных о появлении релизной версии или хотя бы беты на всех платформах не называют.