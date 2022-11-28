WhatsApp получил функцию «Избранного» из Telegram

В мессенджере WhatsApp запустили новую функцию с названием «Сообщить себе», которая по факту, является копией «Избранного» из Telegram. Технически всё работает точно также — можно пересылать себе заметки, сохранять файлы и многое другое. Раздел находится вверху списка контактов в WhatsApp.

Эта возможность уже запущена, но её развёртывание идёт постепенно. Пока что говорится о мобильных платформах Android и iOS. Там функция «Сообщить себе» станет доступна «в ближайшие недели». О запуске браузерной версии такой функции пока не сообщается.

Впервые об этой возможности стало известно в конце октября, когда её обнаружили в бета-версии мобильных приложений.