WhatsApp тестирует анонимные опросы в чатах

В бета-версии WhatsApp 2.22.21.16 для Android тестируется функция с опросами в личных чатах. В последнее время мессенджер тестирует уйму функций, чтобы догнать Telegram. Однако, пока что тестами все и ограничивается.

В раннем бета-тесте опросы можно было создавать в беседах, теперь нововведение затрагивает и личные переписки. В голосовании можно добавить до 12 ответов, количество участников не ограничивается.

Опросы пока оставляют анонимными, пользователи не будут видеть выбор других пользователей.

Когда эта функция получит воплощение неизвестно. Немногим ранее WhatsApp начал тестировать аватары и стикеры типа Emoji.