В бета-версии WhatsApp добавили 3D-аватары

В бета-версии WhatsApp 2.22.23.9 для Android появилась функция под названием Avatar. Она позволяет создавать свой 3D-аватар внутри приложения.

Распространение пока получили не все пользователи этой бета-версии. Новая фишка будет распространяться постепенно.

Сейчас WhatsApp предлагает создать свое изображение и сгенерировать на его основе набор стикеров. Их можно отправлять в чатах или ставить на изображение профиля.