WhatsApp перестанет работать на старых iPhone и Android-смартфонах

Один из самых популярных мессенджеров WhatsApp перестанет работать на нескольких десятках старых iPhone и Android. 47 смартфонов, которые работают на устаревших версиях операционных систем Google и Apple, потеряют поддержку WhatsApp в 2024 году. В список входят модели от Apple, Samsung, Motorola, HUAWEI, Sony и LG.
Список устройств, на которых WhatsApp перестанет работать в 2024 году
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 6
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6S
- iPhone SE
Samsung
- Galaxy Ace Plus
- Galaxy Core
- Galaxy Express 2
- Galaxy Grand
- Galaxy Note 3 N9005 LTE
- Galaxy Note 3 Neo LTE+
- Galaxy S 19500
- Galaxy S3 Mini VE
- Galaxy S4 Active
- Galaxy S4 mini I9190
- Galaxy S4 mini I9192 Duos
- Galaxy S4 mini I9195 LTE
- Galaxy S4 Zoom
Motorola
- Moto G
- Moto X
HUAWEI
- Ascend P6 S
- Ascend G525
- Huawei C199
- Huawei GX1s
- Huawei Y625
Lenovo
- Lenovo 46600
- Lenovo A820
- Lenovo A858T
- Lenovo P70
- Lenovo S890
Sony
- Xperia Z1
- Xperia E3
- Xperia M
LG
- Optimus 4X HD P880
- Optimus G
- Optimus G Pro
- Optimus L7
Faea
- Faea F1
THL
- THL W8
Archos
- Archos 53 Platinum
Wiko
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight
ZTE
- ZTE V956
- ZTE UMi X2
- ZTE Grand S Flex
- ZTE Grand Memo
В настоящее время WhatsApp рекомендует использовать мессенджер на устройствах с Android 5.0 (или новее) или iPhone с iOS 12 (или новее). Если вы все еще используете WhatsApp на любом из вышеперечисленных устройств, возможно, настало время задуматься об обновлении.