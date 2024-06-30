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WhatsApp перестанет работать на старых iPhone и Android-смартфонах

Один из самых популярных мессенджеров WhatsApp перестанет работать на нескольких десятках старых iPhone и Android. 47 смартфонов, которые работают на устаревших версиях операционных систем Google и Apple, потеряют поддержку WhatsApp в 2024 году. В список входят модели от Apple, Samsung, Motorola, HUAWEI, Sony и LG.

Список устройств, на которых WhatsApp перестанет работать в 2024 году

Apple

  • iPhone 5
  • iPhone 5C
  • iPhone 6
  • iPhone 6S Plus
  • iPhone 6S
  • iPhone SE

Samsung

  • Galaxy Ace Plus
  • Galaxy Core
  • Galaxy Express 2
  • Galaxy Grand
  • Galaxy Note 3 N9005 LTE
  • Galaxy Note 3 Neo LTE+
  • Galaxy S 19500
  • Galaxy S3 Mini VE
  • Galaxy S4 Active
  • Galaxy S4 mini I9190
  • Galaxy S4 mini I9192 Duos
  • Galaxy S4 mini I9195 LTE
  • Galaxy S4 Zoom

Motorola

  • Moto G
  • Moto X

HUAWEI

  • Ascend P6 S
  • Ascend G525
  • Huawei C199
  • Huawei GX1s
  • Huawei Y625

Lenovo

  • Lenovo 46600
  • Lenovo A820
  • Lenovo A858T
  • Lenovo P70
  • Lenovo S890

Sony

  • Xperia Z1
  • Xperia E3
  • Xperia M

LG

  • Optimus 4X HD P880
  • Optimus G
  • Optimus G Pro
  • Optimus L7

Faea

  • Faea F1

THL

  • THL W8

Archos

  • Archos 53 Platinum

Wiko

  • Wiko Cink Five
  • Wiko Darknight

ZTE

  • ZTE V956
  • ZTE UMi X2
  • ZTE Grand S Flex
  • ZTE Grand Memo

В настоящее время WhatsApp рекомендует использовать мессенджер на устройствах с Android 5.0 (или новее) или iPhone с iOS 12 (или новее). Если вы все еще используете WhatsApp на любом из вышеперечисленных устройств, возможно, настало время задуматься об обновлении.

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Источник:
Gizchina
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