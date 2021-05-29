WhatsApp пока не будет ограничивать функции, если не принять новую политику конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp не станет ограничивать функционал сервиса для тех, кто отказался принимать новую политику конфиденциальности.
В мае представители WhatsApp заявили, что будут постепенно «урезать» функции. Пользователи не смогут создавать новые сообщения и отвечать на них, если не примут новые правила. Но по всей видимости компания решила отложить запреты на некоторое время.
После обсуждения с органами власти и экспертами по конфиденциальности, мы хотим заявить, что не будем ограничивать функциональность WhatsApp для тех, кто еще не принял обновление.говорится в заявлении WhatsApp
Напоминание о принятии новых правил по-прежнему будет показываться.
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