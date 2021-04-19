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Новости

WhatsApp начнёт отключать пользователей с 15 мая 2021 года

Facebook c 15 мая вводит в строй новые правила конфиденциальности для мессенджера WhatsApp. Если пользователи не примут их, то останутся без ряда функций мессенджера, а чуть позже — и без аккаунта в принципе.

Мы продлили срок принятия новых правил до 15 мая 2021 года, чтобы вы могли ознакомиться с внесенными изменениями в удобном для вас темпе.

Представители WhatsApp

Как ожидается, перенос «дедлайна» позволит пользователям сохранить переписки и данные. Сделать это можно и после отказа от принятия новых правил. Если этого не сделать, через какое-то время аккаунт будет удалён автоматически.

После 15 числа пользователи, которые не приняли новые правила, смогут использовать только звонки и получать уведомления. Передача текстов будет заблокирована

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Источник:
WhatsApp
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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