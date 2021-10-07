Вышла третья бета iOS 15.1

Apple выпустила третью бета-версию iOS 15.1. Она предназначена для разработчиков и включает некоторые новые возможности для новейших смартфонов. Там, к примеру, есть поддержка формата записи видео Apple ProRes для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. При этом на моделях со 128 ГБ памяти качество ограничено 1080p и 30 кадрами в секунду. Все остальные получили 4K при 30 кадрах в секунду.

Этот формат позволяет записывать видео без сжатия и редактировать в таком же виде. При этом минута записи в ProRes с 10 битным цветом, HDR в 4K занимает порядка 6 ГБ.

Также появился переключатель «Макросъёмки», который позволяет отключить эту функцию, ведь она активируется автоматически, что неудобно.

Помимо этого, исправили и другие ошибки, однако пока ставить бету не стоит. В ней наверняка есть баги. Релиз iOS 15.1 ожидается до конца года.