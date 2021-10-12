Вышла iOS 15.0.2 — что нового

Компания Apple выкатила обновление iOS 15.0.2 для всех желающих. Его наличие можно проверить вручную в «Настройках» или дождаться автоматического обновления.

В этом патче компания сосредоточилась на исправлении ошибок. Список таковых ниже:

Теперь фото, сохранённое из «Сообщений», не будут исчезать после удаления диалога;

Новый бумажник с поддержкой «Локатора» теперь корректно отображается;

Метки AirTag теперь правильно показаны в «Локаторе»;

CarPlay теперь без ошибок открывает аудиоприложения во время воспроизведения;

Восстановление iPhone 13 через Finder или iTunes работает теперь без ошибок;

Решены многие проблемы безопасности.

Также скоро выйдет обновление iOS 15.1, где ожидается куда больше изменений, касающихся разных аспектов работы смартфонов.

Размер обновления около 530 Мб. Обновиться уже можно сегодня из пункта настроек.

Отметим, что обычная история для компании из Купертино — выпустить обновление, а затем пичкать его патчами.