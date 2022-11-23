Вышел Xiaomi 12T Pro в стиле «бронзовой скульптуры»

Знаменитый художник и скульптор Дэниел Аршам выпустил совместно с Xiaomi лимитированную версию смартфона 12T Pro Daniel Arsham Edition.

Упаковка и корпус смартфона выглядят, как бронзовая скульптура. Технические характеристики без изменений и полностью повторяют обычный 12T Pro.

Лет через 20, коллекционеры мобильных телефонов, будут использовать его как скульптурный объект, привязанный к определенному моменту времени. Дэниел Аршам

В продаже лимитированный Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition появится с 16 декабря 2022 года в Германии, Италии, Испании и Франции. Всего будет выпущено 2 тысяч штук по цене 899 евро (около 57 тыс. руб.).