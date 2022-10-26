Вышел полный тизер фильма «Чебурашка»

На YouTube-канале «Централ Партнершип» появился трейлер с полноценным фильмом «Чебурашка».

В трейлере Чебурашка значительно отличается от тизера, который компания публиковала ранее. Картина появится в кинотеатрах с 1 января 2023 года, киностудия называет главным семейным блокбастером.

В ролях: Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Полина Максимова и другие.

Первый тизер можно посмотреть тут: