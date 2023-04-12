HBO Max показала официальный тизер к сериалу по Гарри Поттеру

HBO Max официально показала первый тизер к сериалу по книгам «Гарри Поттера». В коротком видео не показали, примерно, ничего: только узнаваемая музыка и здание Хогвартса.

Компания официально подтвердила, что каждый сезон будет основан на одной из книг франшизы. Также нас ждет полностью новый актерский состав.

“Приверженность HBO Max сохранению целостности моих книг важна для меня, и я с нетерпением жду возможности стать частью этой новой адаптации, которая обеспечит степень глубины и детализации, присущую только длинному телесериалу”, — сказала Роулинг, которая выступает одним из продюсеров сериала.

Ждем больше подробностей.