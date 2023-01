Первый эпизод сериала The Last of Us от HBO получил оценку 9,6 на IMDb

Сегодня на сервисе HBO Max стартовал показ сериала по мотивам игры The Last of Us. Согласно первым рейтингам на платформах IMDb и Rotten Tomatoes, зрители хорошо приняли картину.

Сейчас стартовый эпизод под названием When You’re Lost in the Darkness имеет оценку 9,6/10 на IMDb. Сам сериал пока получил 9,7/10 (5100 отзывов). На данный момент рейтинг 250 сериалов на IMDb возглавляет «Планета Земля 2» (9,5/10), следом идут «Во все тяжкие» (9,5/10).

Первый сезон The Last of Us состоит из девяти эпизодов, новые будут выходить по понедельникам.