Вышел новый трейлер обновлённой Mafia
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Новости

Вышел новый трейлер обновлённой Mafia

Во время специального мероприятия компании Hangar 13 на конференции PC Gaming Show 2020 был представлен новый трейлер горячо ожидаемой Mafia: Definitive Edition.

Игрока знакомят с главным героем – Томасом Анджело, а также его рассказом детективу о своих преступных делах.

Разработчики Hangar 13 особо отметили, что грядущая игра является полноценным ремейком, а не просто переработанной игрой. Практически с нуля была сделано новая графика, освещение, окружающий мир и прочее. К слову, изменились и сами главные действующий лица.

В новой Мафии город должен стать максимально оживлённым, а физика более реалистичной.

Выход игры ожидается в августе 2020 года. Mafia: Definitive Edition появится на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

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