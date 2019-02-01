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Новости

Вышел новый геймплейный ролик Mafia: Definitive Edition

Релиз ремейка легендарной Мафии уже совсем близко, и разработчики не дают забывать об игре рассказывая новые подробности. На этот раз опубликовано видео с геймплеем Mafia: Definitive Edition. Оно идёт около 17 минут и сопровождается комментариями генерального директора студии Hangar 13.

По словам генерального директора студии, разработчики максимально стараются сохранить дух классической игры, а также внести некоторые новшества. Например, в игре будут мотоциклы, которые не были в оригинальной Мафии. Также будет доступен классический выбор сложности, в котором обещают сохранить всю механику оригинальной части. Поэтому знаменитые гонки заставят изрядно понервничать.

  • Mafia Definitive Edition

Кроме того, некоторые сцены между заданиями будут расширены. Старые игроки смогут узнать что-то новое в процессе прохождения.

Релиз Mafia: Definitive Edition запланирован на 25 сентября на PC, PS4 и Xbox One.

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Валентин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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