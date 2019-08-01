Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в 2021 году

Самые дотошные пользователи, которые следят за новостями проектов в различных социальных сетях не могли пройти мимо новости, опубликованной в Twitter представителями Microsoft. В публикации был намек на выход S.T.A.L.K.E.R. 2 уже в следующем году. Создатели предлагали вернуться в игровой мир и узнать первыми о подробностях амбициозного продолжения.

А все началось еще в 2018 году, когда GSC Game World произвела анонс сиквела. Далее появился сайт с цифрами «2021», что намекало на выход игры в 2021 году. Но немного позже эта информация была опровергнута, ведь тогда речь шла именно об игре в альтернативной реальности (ARG).

На данный момент нет подтверждённой информации, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году. Если брать за основу новостной портал, где есть информация об игре, то там не указана дата выхода. Да и после обращения к представителям GSC Game World, ответ не был получен. Отметим, что S.T.A.L.K.E.R. 2 должен выйти в первую очередь на Xbox Series X и РС, и лишь потом ожидается появление на других платформах.