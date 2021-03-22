Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Выход новой Battlefield ожидается в мае

Новую часть Battlefield могут представить этой весной, а именно в мае. Об это стало известно редактору GamesBeat и инсайдеру Джеффу Граббу. Однако, планы компании могут измениться, а выход игры соответственно перенести.

Также об этом свидетельствуют квартальные финансовые отчёты Electronic Arts, в которых указано, что новая часть франшизы Battlefield может выйти до конца весны, а сами продажи начнутся в конце 2021 года.

По слухам действия игры будут происходить в Казахстане. Новая часть будет похожа на Battlefield 3, а также получит масштабные карты с поддержкой 128 игроков.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
VGC
Теги: 

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить