Выход новой Battlefield ожидается в мае

Новую часть Battlefield могут представить этой весной, а именно в мае. Об это стало известно редактору GamesBeat и инсайдеру Джеффу Граббу. Однако, планы компании могут измениться, а выход игры соответственно перенести.

Также об этом свидетельствуют квартальные финансовые отчёты Electronic Arts, в которых указано, что новая часть франшизы Battlefield может выйти до конца весны, а сами продажи начнутся в конце 2021 года.

По слухам действия игры будут происходить в Казахстане. Новая часть будет похожа на Battlefield 3, а также получит масштабные карты с поддержкой 128 игроков.