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Новости

Battlefield выйдет на мобильные устройства в 2022 году

Electronic Arts анонсировала мобильную версию шутера Battlefield. Выход игры запланирован на 2022 год. Компания отметила, что это будет самостоятельная версия под авторством студии Industrial Toys, которая выйдет на Android и iOS.

Мы всегда хотели, чтобы игры серии Battlefield были доступны на большом количестве платформ. Поэтому после стольких лет создания прототипов я очень рад сообщить, что наши друзья из Industrial Toys сотрудничают с DICE и разрабатывают новую мобильную игру Battlefield, а вы сможете принять участие в тотальной войне на смартфонах и планшетах уже в 2022 году.

– говорится в заявлении компании

Также стало известно, что над новой номерной частью работает «самая большая команда в истории серии». В её создании участвуют DICE LA и Criterion. Последней даже пришлось заморозить работу над новой Need for Speed.

Сейчас игра находится на этапе тестирования, внесения правок, а также готовится к официальному анонсу, который состоится уже «скоро».

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Источник:
EA
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