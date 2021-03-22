Выход iPhone 13 могут отложить

Глобальный дефицит полупроводников может вынудить Apple отложить выход iPhone 13. Речь идёт о заводе Samsung по производству микросхем в Техасе. Его закрыли из-за метелей и перебоев в подаче электроэнергии в феврале. Суть в том, что это предприятие должно было выпускать контроллеры OLED-дисплеев для iPhone.

Это может ухудшить ситуацию ещё больше, чем это сделал коронавирус. Ведь даже планы на iPhone 12 уменьшились на 20% по сравнению с тем, что планировали в декабре 2020-го. Напомним, что в минувшем году Apple отложила выпуск серии iPhone 12 на один месяц из-за пандемии. То же может повториться и теперь.

При этом аналитики предупреждают, что нехватка чипов разных категорий продлится до конца текущего года. Это может повлиять на цены разных категорий электроники.