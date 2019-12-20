Вторая версия Samsung Galaxy Fold поступила в продажу

Samsung запустила продажи смартфона Samsung Galaxy W20 5G. Это вторая версия Galaxy Fold, но только с поддержкой сетей пятого поколения и другим процессором.

Новинка представлена в двух версиях Standard и Extreme. За первую придется отдать $2855, за вторую — $4280 соответственно. При покупке W20 дают в подарок наушники Galaxy Buds, в аналогичных двух версиях. Отдельно такие наушники стоят $142.

Samsung Galaxy W20 5G получил 7,3-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+. Новинка работает на однокристальной платформе 855 Plus, у него 12 Гб оперативной и 512 Гб флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 4235 мАч, есть поддержка быстрой 15-ваттной беспроводной зарядки и обратной беспроводной 9-ваттной.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie из коробки с собственным пользовательским интерфейсом One UI 2.0.