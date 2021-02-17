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Новости

Вторая бета-версия iOS 14.5 доступна всем желающим

Буквально на днях Apple выпустила вторую бета-версию iOS 14.5, так сегодня она уже доступна для загрузки в публичном доступе. Загрузить её может любой пользователь, который принял участие в программе бета-тестирования.

Изменения в iOS 14.5 beta 2:

  • Новые жесты для Apple Music
  • Новые действия быстрых команд для создания скриншотов и изменения ориентации экрана
  • Современные iPad получили дополнительную функцию конфиденциальности, отключающую микрофон после закрытия чехла Smart Folio
  • Появились 200 новых эмодзи, включая дизайн наушников в стиле AirPods Max
  • Устранены проблемы с отображением зеленого оттенка

Перед установкой бета-версии настоятельно рекомендуется сделать резервную копию во избежание потери данных.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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