Вторая бета-версия iOS 14.5 доступна всем желающим

Буквально на днях Apple выпустила вторую бета-версию iOS 14.5, так сегодня она уже доступна для загрузки в публичном доступе. Загрузить её может любой пользователь, который принял участие в программе бета-тестирования.

Изменения в iOS 14.5 beta 2:

Новые жесты для Apple Music

Новые действия быстрых команд для создания скриншотов и изменения ориентации экрана

Современные iPad получили дополнительную функцию конфиденциальности, отключающую микрофон после закрытия чехла Smart Folio

Появились 200 новых эмодзи, включая дизайн наушников в стиле AirPods Max

Устранены проблемы с отображением зеленого оттенка

Перед установкой бета-версии настоятельно рекомендуется сделать резервную копию во избежание потери данных.