Вторая бета-версия iOS 14.5 доступна всем желающим

Буквально на днях Apple выпустила вторую бета-версию iOS 14.5, так сегодня она уже доступна для загрузки в публичном доступе. Загрузить её может любой пользователь, который принял участие в программе бета-тестирования.
Изменения в iOS 14.5 beta 2:
- Новые жесты для Apple Music
- Новые действия быстрых команд для создания скриншотов и изменения ориентации экрана
- Современные iPad получили дополнительную функцию конфиденциальности, отключающую микрофон после закрытия чехла Smart Folio
- Появились 200 новых эмодзи, включая дизайн наушников в стиле AirPods Max
- Устранены проблемы с отображением зеленого оттенка
Перед установкой бета-версии настоятельно рекомендуется сделать резервную копию во избежание потери данных.
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