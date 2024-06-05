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Первое официальное изображение Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 утекло в сеть

За месяц до официальной презентации в интернет утекло первое изображение новых складных смартфонов от Samsung. Оно по ошибке было опубликовано на официальном сайте Samsung Казахстан.

Постер во всей красе демонстрирует Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, а также упоминает ИИ-функции Galaxy AI. Новинки отличаются более острыми боковыми краями, при этом корпус «фолда» напоминает Galaxy S24 Ultra. Также подтверждается наличие необычного экрана-папки в модели Galaxy Z Flip 6.

Ожидается, что запуск устройств состоится 10 июля в рамках презентации Galaxy Unpacked.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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