iPhone 18 Pro научился создавать «цифровой негатив» для проверки настоящих фотографий

Apple представила для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max новую функцию Reference Image. Она позволяет создавать специальную защищенную версию снимка, с помощью которой можно проверить подлинность фотографии.

При съемке в режиме Reference камера записывает данные на уровне отдельных пикселей. После этого Private Cloud Compute обрабатывает информацию и формирует защищенный «цифровой негатив», который сохраняется в приложении «Фото» рядом с оригинальным снимком.

Для работы технологии Apple использует новый сенсор основной камеры iPhone 18 Pro. Он фиксирует подпись непосредственно во время съемки, что должно позволить отличить исходное изображение от фотографии, которая впоследствии была изменена или сгенерирована.

Пользователь сможет сравнивать обычный снимок с его референсной версией. Apple также откроет разработчикам API для работы с этими данными в сторонних приложениях на iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27.

На старте функция будет доступна не во всех странах. В Китае Reference Image не заработает из-за регуляторных ограничений. В Евросоюзе создавать такие изображения первоначально тоже нельзя, однако устройства с iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 смогут просматривать уже созданные Reference Image.

Новая функция стала частью более масштабной инициативы Apple по подтверждению происхождения изображений. Компания также планирует использовать расширенные метаданные и добавить поддержку SynthID (технологию невидимых цифровых водяных знаков от Google DeepMind) в одном из обновлений позднее в этом году.