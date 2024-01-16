Tether подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Компания Tether инициировала процесс регистрации ряда товарных знаков в Российской федеральной службе по интеллектуальной собственности. Соответствующая информация была опубликована в бюллетене №2.

Перечень поданных заявок на товарные знаки от Tether включает следующие наименования:

Alloy By Tether (заявка 2024701810)

AUSDT (заявка 2024701812)

Tether Alloy (заявка 2024701813)

Tether USDT (заявка 2024701814)

Стейблкоин USDT является одним из наиболее широко используемых средств обмена в криптовалютной среде. Его капитализация составляет 95,1 миллиарда долларов, причем 80% этой стоимости обеспечиваются резервами в долларах США. Это подтверждает полное соответствие курса USDT курсу доллара.

В недавнем докладе ООН стейблкоин Tether был назван одним из ведущих инструментов для отмывания денег и использования в мошеннических схемах. В ответ на обвинения, представители компании выразили свое разочарование по поводу доклада, утверждая, что он игнорирует значимую роль Tether в поддержке развивающихся экономик. Они также подчеркнули сотрудничество с правоохранительными органами и акцентировали прозрачность транзакций в USDT.