Tether подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Компания Tether инициировала процесс регистрации ряда товарных знаков в Российской федеральной службе по интеллектуальной собственности. Соответствующая информация была опубликована в бюллетене №2.
Перечень поданных заявок на товарные знаки от Tether включает следующие наименования:
- Alloy By Tether (заявка 2024701810)
- AUSDT (заявка 2024701812)
- Tether Alloy (заявка 2024701813)
- Tether USDT (заявка 2024701814)
Стейблкоин USDT является одним из наиболее широко используемых средств обмена в криптовалютной среде. Его капитализация составляет 95,1 миллиарда долларов, причем 80% этой стоимости обеспечиваются резервами в долларах США. Это подтверждает полное соответствие курса USDT курсу доллара.
В недавнем докладе ООН стейблкоин Tether был назван одним из ведущих инструментов для отмывания денег и использования в мошеннических схемах. В ответ на обвинения, представители компании выразили свое разочарование по поводу доклада, утверждая, что он игнорирует значимую роль Tether в поддержке развивающихся экономик. Они также подчеркнули сотрудничество с правоохранительными органами и акцентировали прозрачность транзакций в USDT.