ВКонтакте запустил ретаргетинг по товарам сообществ

Соцсеть ВКонтакте ввела возможность рекламировать товары, которые пользователь уже просматривал в сообществе. Новый инструмент должен увеличить конверсии и продажи на Страницах бизнеса: например, можно рассказать о скидке или напомнить о себе в сезон праздников. Также данные предложения увидит уже заинтересованная аудитория.

Чтобы запустить динамический ретаргетинг по товарам со стандартными настройками, достаточно пары кликов, однако доступны и расширенные опции.

Товарный ретаргетинг пока доступен только сообществам, в которых больше 50 тысяч подписчиков. В десктопной версии ВКонтакте в разделе «Товары» у них появилась кнопка «Продвигать».

Когда объявление запустится, пользователи увидят в ленте новостей «карусель» с товарами, которые они уже просматривали. Кнопка «Продвигать» сменится на «Продвигается» — нажав на неё, рекламодатели увидят статистику объявления и смогут его отредактировать.

Пока товарный ретаргетинг доступен для части сообществ, которые активно продают в VK. Но вскоре социальная сеть предложит несколько крупных обновлений для всех, кто развивает свой бизнес ВКонтакте.