Вконтакте запустил групповые видеозвонки

Соцсеть ВКонтакте объявила о запуске групповых видеозвонков. Пока максимальное количество пользователей группового видеозвонка составляет 8 человек.

Функция доступна в последней версии мобильного приложения VK. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.

Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории VK в ближайшие дни.

В режиме тет-а-тет пользователи ВКонтакте могут созваниваться по видео или без него с 2018 года. Функция доступна в мобильном приложении VK. Система инициализации вызовов выстраивает оптимальные маршруты для звонков, устраняет задержки и повышает стабильность соединения.