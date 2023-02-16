ВКонтакте разработала алгоритм для анализа медиаконтента и запустила новую ленту рекомендаций

Соцсеть ВКонтакте представила ленту медиарекомендаций с акцентом на яркие визуальные форматы и глубокое вовлечение аудитории. Это бесконечная лента с фотографиями, публикациями, клипами и контентными подборками в компактном виде.

ВКонтакте начала тест нового продукта на часть аудитории в конце декабря по итогам исследований обратной связи от авторов и пользователей. В рамках эксперимента команда соцсети тестировала несколько вариантов интерфейса — и в результате создала ленту медиарекомендаций с поддержкой фото, клипов, видео и публикаций в разных тематических вертикалях.

В основе ленты — алгоритмы машинного обучения, которые на новом уровне определяют тематики и анализируют контент на релевантность, актуальность, трендовость и визуальную привлекательность. Одна из главных задач продукта — познакомить аудиторию с новыми интересными авторами, тематиками и форматами, поэтому лента формируется уникальной для каждого пользователя и регулярно обновляется.

Точность рекомендаций повышается благодаря различным сигналам: лайкам, просмотрам, комментариям, раскрытию контента, подпискам, репостам и сотням других факторов. Если нажать на любую публикацию, откроется тематическая подборка похожих записей в разных форматах — в том числе с текстами, музыкой, опросами и статьями.