Соцсеть Вконтакте представила новый раздел «Маркет», который собирается все товары от сообществ и друзей пользователя, а также даёт возможность добавить собственный товар.

Сейчас на Маркете присутствуют от 190 тысяч продавцов. Пользователям будет видел ассортимент от разных продавцов, друзей и сообществ.

В разделе рекомендаций, алгоритмы учитывает город, возраст, увлечения и сезон, а после основываясь на этих данных предлагает пользователю. Оплачивать покупки можно с помощью банковской карты или через VK Pay.

Основное преимущество в поисковой выдаче получают магазины с онлайн-оплатой, доставкой заказов и верификацией. Всё это позволяет обратить внимание пользователей на проверенных продавцов, которые оставляют своих клиентов довольными.

Новый раздел станет доступен всем пользователям в меню десктопной версии ВКонтакте или по прямой ссылке. В будущем он появится и в мобильном приложении, объединившись с лентой «Покупки».