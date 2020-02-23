ВКонтакте представила единую учётную запись VK Connect
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ВКонтакте представила единую учётную запись VK Connect

Вконтакте запустила единую учётную запись VK Connect, которая позволит входить и пользоваться сервисами Mail.ru Group. Она создана на базе технологий ВКонтакте, но использовать её можно и без профиля в соцсети.

По замыслу разработчиков VK Connect, пользователю не придётся запоминать десятки паролей, а также станет проще управлять данными в разных приложениях.

  • Vk Connect

Единая учётная запись начала работать в приложениях сервиса Delivery Club и голосового помощника «Маруся». Вскоре единая учётная запись заработает в почте Mail.ru, Ситимобил, Юле и других сервисах.

Личный кабинет уже доступен ВКонтакте, а также появится в других сервисах, где есть вход через единую учётную запись.

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