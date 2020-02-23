ВКонтакте открыла второй офис в Санкт-Петербурге

ВКонтакте сообщила об открытии второго штаба в Санкт-Петербурге. Он расположился в бизнес-центре «У Красного моста» по адресу набережная реки Мойки, 73–79. В офисе будут работать сотрудники продуктовой и технической команд.

На данный момент на 5 этаже бизнес-центра оборудовано 120 рабочих мест и семь переговорных: ЦУП, Ностромо, Вояджер, Энтерпрайз, Андромеда, Навуходоносор и Серенити — названия для них выбрали сами сотрудники. В будущем представительство ВКонтакте займёт весь 7 этаж, а также террасу и купол. В большом атриуме со стеклянной крышей появится площадка для внутренних мероприятий.

«Для одного из крупнейших проектов рунета у нас довольно небольшая команда. Однако мы активно растём — и в „Доме Зингера“, символическом месте для нас и Петербурга, комфортно разместиться уже не выходит. Нам важно было найти для второго петербургского штаба не менее уникальное здание. Таким стал комплекс „У Красного моста“, который продолжает архитектурные традиции „Дома Зингера“» — сообщил Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте.

Новый офис располагается в 10 минутах ходьбы от штаб-квартиры ВКонтакте в «Доме Зингера». Команда даже закупит электросамокаты для комфортного перемещения в течение дня.

Также у ВКонтакте есть штаб в Москве и выездной офис в Сочи. В 2019 году появились региональные представители VK в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде, а в январе 2020 года — в Казахстане.

Всего в компании работают более 800 человек.