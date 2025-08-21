HONOR выпустила Magic V Flip 2 — элегантная раскладушка, которую улучшили во всем

HONOR в Китае представила новый складной смартфон Magic V Flip 2. В сравнении с прошлым поколением новинка может порадовать прокаченной батареей, улучшенным экраном, процессором, камерами и другими аспектами.

Характеристики HONOR Magic V Flip 2

Габариты: разложенный — 167.1×75.6×6.9 мм, сложенный — 86.2×75.6×15.5 мм, 204 г

Экран: основной — 6,82 дюймов, OLED, 2868×1232 пикселей, 0.1-120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 3600 нит; внешний — 4 дюймов, OLED, 1200×1092 пикселей, 405 ppi, 1-120 Гц, ШИМ 4320 Гц, до 2800 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 12/16 ГБ

Память: 256/512/1024 ГБ

Камеры: основная — 200 Мп, 1/1,4″, f/1.9, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.2, 120 градусов, автофокус; фронтальная — 50 Мп, f/2.0

Аккумулятор: 5500 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт, беспроводная 50 Вт

Безопасность: IP58/IP59, сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LTE, 5G, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, NFC, две nanoSIM-карты, USB 2.0 Type-С

Помимо стандартной раскладушки дебютировала и лимитированная версия HONOR Magic V Flip 2 Premium Edition. Она была создана совместно с дизайнером Джимми Чу. Спецверсия раскладушки получила уникальный дизайн: задняя панель украшена кристаллами и выполнена с эффектом звездного неба.

Цены и доступность