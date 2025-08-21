HONOR выпустила Magic V Flip 2 — элегантная раскладушка, которую улучшили во всем | The GEEK
HONOR выпустила Magic V Flip 2 — элегантная раскладушка, которую улучшили во всем

Также вышла лимитированная версия, созданная совместно с дизайнером Джимми Чу.

HONOR в Китае представила новый складной смартфон Magic V Flip 2. В сравнении с прошлым поколением новинка может порадовать прокаченной батареей, улучшенным экраном, процессором, камерами и другими аспектами.

Характеристики HONOR Magic V Flip 2

  • Габариты: разложенный — 167.1×75.6×6.9 мм, сложенный — 86.2×75.6×15.5 мм, 204 г
  • Экран:
    • основной — 6,82 дюймов, OLED, 2868×1232 пикселей, 0.1-120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 3600 нит;
    • внешний — 4 дюймов, OLED, 1200×1092 пикселей, 405 ppi, 1-120 Гц, ШИМ 4320 Гц, до 2800 нит
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
  • ОЗУ: 12/16 ГБ
  • Память: 256/512/1024 ГБ
  • Камеры:
    • основная — 200 Мп, 1/1,4″, f/1.9, OIS;
    • широкоугольная — 50 Мп, f/2.2, 120 градусов, автофокус;
    • фронтальная — 50 Мп, f/2.0
  • Аккумулятор: 5500 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт, беспроводная 50 Вт
  • Безопасность: IP58/IP59, сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
  • Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LTE, 5G, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, NFC, две nanoSIM-карты, USB 2.0 Type-С

Помимо стандартной раскладушки дебютировала и лимитированная версия HONOR Magic V Flip 2 Premium Edition. Она была создана совместно с дизайнером Джимми Чу. Спецверсия раскладушки получила уникальный дизайн: задняя панель украшена кристаллами и выполнена с эффектом звездного неба.

Цены и доступность

  • HONOR Magic V Flip 2 (12/256 ГБ) — 5499 юаней (~61 300 рублей);
  • HONOR Magic V Flip 2 (12/512 ГБ) — 5999 юаней (~66 900 рублей);
  • HONOR Magic V Flip 2 (12/1024 ГБ) — 6499 юаней (~72 500 рублей);
  • HONOR Magic V Flip 2 Premium Edition (16/1024 ГБ) — 7499 юаней (~83 600 рублей).
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
