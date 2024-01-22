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ВКонтакте начнет выдавать страйки за «спорный» контент

Администрация ВКонтакте рассказала, что в феврале будет обновлен подход к модерации контента в соцсети. За «спорный контент» сообщества будут получать страйки, которые ограничивают функционал.

В зависимости от количества предупреждений, предусмотрены различные ограничительные меры: от лимитов на публикацию до блокировки на разный срок. В частности, сообществу могут запретить публиковать контент, исключить из поиска и рекомендаций, и отключить монетизацию.

Получение тех или иных страйков можно будет обжаловать. При этом за серьезные нарушения продолжат выдавать мгновенные баны.

Цель подобных мер, как заявили в компании, – совершенствование работы сообществ и ограждение пользователей от «потенциально нежелательного контента».

👍 Больше интересного в Телеграм и ВКонтакте

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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