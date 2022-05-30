Ролики из «VK Видео» будут загружаться в два раза быстрее

Платформа VK Видео внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола HTTP/3 для ускорения доставки видеоконтента. Благодаря технологии видео будет запускаться быстрее, а качество воспроизведения повысится. Особенно заметно улучшение будет для пользователей с нестабильным интернет-соединением. В мобильных сетях время старта ролика сократится на 20–25%. Протокол будет работать и для горизонтальных видео, и для коротких вертикальных роликов в VK Клипах.

Тестирование нового протокола на части пользователей показало уменьшение задержки и числа буферизаций. При этом повышается стабильность воспроизведения роликов, особенно для самого тяжёлого контента. Наиболее заметным ускорение будет для пользователей со слабым интернетом или в нестабильных сетях — например, в дороге или удалённых от крупных городов местах.

Новый подход позволяет передавать данные надёжно, не жертвуя при этом скоростью, и гораздо лучше подходит для современного образа потребления контента. Кроме того, новый протокол повышает безопасность обмена данными, информация по нему передаётся исключительно в зашифрованном виде.

Новый протокол HTTP/3 не является общеприменимым стандартом, и лишь считаное количество компаний — разработчиков высоконагруженных проектов имеют возможность внедрить его в своих продуктах. В компании разработали собственную реализацию протокола и для серверной части, и для работы с сетью в плеере на уровне приложения.

Ранее ВКонтакте предоставила разработчикам IT-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы в своих продуктах.

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