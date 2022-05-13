ВКонтакте открыл доступ к технологиям видеоплатформы VK Video

ВКонтакте предоставит разработчикам IT-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы VK Видео в своих продуктах — соцсеть открывает доступ к собственным технологиям видео и трансляций, а также инфраструктуре. Об этом на конференции HighLoad++ Foundation объявил технический директор ВКонтакте Александр Тоболь.

Разработчики смогут получить доступ к инфраструктуре платформы для хранения, обработки видео, проведения прямых трансляций, а также SDK видеоплеера и быстрой загрузки медиафайлов для Web-, iOS- и Android-приложений.

Инфраструктура платформы VK Видео и SDK (software development kit, комплект для разработки программного обеспечения) позволят разработчикам IT-сервисов использовать готовые продвинутые решения по работе с видео. Создатели сервисов смогут не задумываться о том, где хранить видео и как организовать стримы высокого качества. Технологии видеоплатформы обеспечат быструю загрузку, хранение и доставку видео, а также организацию прямых трансляций с минимальными задержками.

SDK поможет встроить в продукт готовый плеер, который обеспечивает подбор оптимального формата, разрешения и подходящего кодека в зависимости от устройства. При этом можно использовать готовый интерфейс с привычными миллионам пользователей соцсети элементами управления. Интеграция готовых решений VK Видео поможет создателям видеосервисов упростить процесс разработки и сконцентрироваться на развитии собственных продуктов и технологий.

Чтобы помочь разработчикам, VK Видео проведёт индивидуальные консультации для первых 10 обратившихся команд. Специалисты видеоплатформы обсудят потребности бизнеса, расскажут о возможных условиях и помогут с интеграцией. Детали и контакты для предоставления доступа находятся на специальной странице.

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