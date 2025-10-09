Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия | The GEEK
close
Новости

Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия

Новая информация не соответствует более ранним утечкам.

Появились новые подробности о первом складном смартфоне от Apple — iPhone Fold, который, по слухам, выйдет в 2026 году. По данным аналитика Джеффа Пу, корпус устройства будет сделан из смеси титана и алюминия.

При этом ранее Марк Гурман из Bloomberg отмечал, что складной iPhone будет выглядеть как «два iPhone Air, соединённые бок о бок». По его данным, раскладушка получит корпус из титана и станет одной из самых тонких в своем классе.

Подробнее о складном iPhone

Самый тонкий складной смартфон в мире? Утекли подробности iPhone Fold

Другой аналитик Минг-Чи Куо говорил, что шарнир складного iPhone будет сделан из нержавеющей стали и титана, а сам корпус — только из титана. Таким образом, пока поступает противоречивая информация о корпусе будущего iPhone Fold.

id·212205·20251009_1032
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
WhatsApp для iOS 26 получил новый «стеклянный» дизайн
HONOR объявила дату презентации флагманов Magic 8 и Magic 8 Pro
iQOO 15 получил официальную дату выхода
Samsung Galaxy S26 Ultra может выйти в трендовом цвете iPhone 17 Pro
Samsung выпустила One UI 8 на базе Android 16 еще для четырех смартфонов
Линейка смартфонов Realme 15 выйдет в России 21 октября
Представлен лимитированный Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов»
Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4
Apple выпустила iOS 26.1 beta 2
Samsung выпустила One UI 8 для линейки Galaxy S22 — последнее обновление Android
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 6 (Android 16)
Apple увеличит производство iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max из-за высокого спроса
iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air подешевели на 20-30% в России
AirPods Pro 3 признаны неремонтопригодными
Apple признала iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 винтажными
Вышли iOS 18.7.1 и iPadOS 18.7.1
Apple выпустила iOS 26.0.1
iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности
Марк Гурман: бюджетный iPhone 17e будет сильно отличаться от базового iPhone 17

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  3. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  4. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  5. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры
Смотреть все обзоры