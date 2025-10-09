Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия

Появились новые подробности о первом складном смартфоне от Apple — iPhone Fold, который, по слухам, выйдет в 2026 году. По данным аналитика Джеффа Пу, корпус устройства будет сделан из смеси титана и алюминия.

При этом ранее Марк Гурман из Bloomberg отмечал, что складной iPhone будет выглядеть как «два iPhone Air, соединённые бок о бок». По его данным, раскладушка получит корпус из титана и станет одной из самых тонких в своем классе.

Другой аналитик Минг-Чи Куо говорил, что шарнир складного iPhone будет сделан из нержавеющей стали и титана, а сам корпус — только из титана. Таким образом, пока поступает противоречивая информация о корпусе будущего iPhone Fold.