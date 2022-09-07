VK хочет разработать российский игровой движок

Компания VK хочет разработать отечественный игровой движок, который должен составить конкуренцию зарубежным Unity и Unreal Engine. Для этих целей VK запросила у Минцифры субсидию в размере 3 млрд рублей. Сообщает «Коммерсантъ».

В самом министерстве рассказали, что ведут консультации по формированию нового центра компетенций, одним из направлений его работы может стать проект по созданию российского игрового движка. VK также принимает участие в данных консультациях.

Напомним, что в июле 2022 года с аналогичным предложение по разработке отечественного движка к Минцифры обращался «Ростех». Но ведомство предложило госкорпорации попросить грант у Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

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