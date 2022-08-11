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Новости

Не отличить от настоящих: Unity продемонстрировала реалистичных львов на последней версии движка

На выставке SIGGRAPH 2022, компания Unity продемонстрировала технические возможности собственного движка с использованием инструментов Weta Digital, SpeedTree, Ziva и SyncSketch.

Видео под названием Lion показывает львёнка и льва с визуализацией миллиона отдельных прядей меха животных. Для растительности используются ассеты SpeedTree, которые оптимизированы для рендеринга в реальном времени.

Как заявляют представители Unity, техническое демо было запущена на PlayStation 5 с 30 кадров в секунду в разрешении 4K.

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Источник:
Unity

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