Vivo X200 Ultra с огромной «шайбой» показали на видео

До официального анонса флагмана Vivo X200 Ultra остается всего две недели. Незадолго до презентации новинку показали со всех сторон на видео.

Из особенностей — огромный блок камер, задняя панель с рифленой поверхностью, а также кнопка камеры на боковой грани смартфона.

Что касается характеристик, то «ультра» получит 6,82-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite и систему из трех основных камер с 200-Мп телевиком.

Официальная презентация Vivo X200 Ultra и X200s состоится уже 21 апреля.