Vivo X200 Ultra с огромной «шайбой» показали на видео

До официального анонса флагмана Vivo X200 Ultra остается всего две недели. Незадолго до презентации новинку показали со всех сторон на видео.
Из особенностей — огромный блок камер, задняя панель с рифленой поверхностью, а также кнопка камеры на боковой грани смартфона.
Что касается характеристик, то «ультра» получит 6,82-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite и систему из трех основных камер с 200-Мп телевиком.
Официальная презентация Vivo X200 Ultra и X200s состоится уже 21 апреля.
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