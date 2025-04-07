Новости

Vivo X200 Ultra с огромной «шайбой» показали на видео

Незадолго до официального анонса.

До официального анонса флагмана Vivo X200 Ultra остается всего две недели. Незадолго до презентации новинку показали со всех сторон на видео.

Из особенностей — огромный блок камер, задняя панель с рифленой поверхностью, а также кнопка камеры на боковой грани смартфона.

Что касается характеристик, то «ультра» получит 6,82-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite и систему из трех основных камер с 200-Мп телевиком.

Официальная презентация Vivo X200 Ultra и X200s состоится уже 21 апреля.

⚡️Прямо сейчас мы разыгрываем realme Note 60 в нашем Telegram-канале. Успей принять участие!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Telegram удалил более 373 тыc. публикаций и каналов по запросам Роскомнадзора
вчера в 20:21
Смартфоны Samsung начали получать стабильную One UI 7 на Android 15
вчера в 19:36
Vivo X200 Ultra с огромной «шайбой» показали на видео
вчера в 15:43
Объявлена дата презентации Vivo X200 Ultra и X200s
вчера в 15:08
Vivo X200s c чипом Dimensity 9400+ протестировали в AnTuTu
вчера в 14:43
Монстр автономности: HONOR Power с огромной батареей получил дату анонса
вчера в 14:06
Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат One UI 8 на базе Android 16
вчера в 13:40
Получат Android 23: Samsung продлила поддержку некоторых смартфонов до 8 лет
вчера в 13:25
Telegram обвинили в удалении каналов по требованию российских властей
вчера в 12:58
CMF Phone 2 Pro получил официальную дату анонса
вчера в 12:23

Обзоры на The GEEK