Планшет и гибкий смартфон Vivo появились на фото

В китайской соцсети Weibo опубликовали фото складного смартфона Vivo X Fold и их первого планшета Vivo Pad.

Вместе с планшетом Vivo Pad лежат фирменные магнитная клавиатура и стилус.

Складной смартфон от Vivo по форм-фактору похож на Samsung Galaxy Fold2. Устройство будет складываться как книжка.

Про новинку известно, что она получит 8-дюймовый складной дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением Quad HD+. Смартфон будет работать на топовом Snapdragon 8 Gen 1. Емкость акумулятора составит 4600 мАч.

Vivo официально представит свои новинки 11 апреля. Компания уже публиковала официальные тизеры.

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