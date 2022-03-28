Складной смартфон Vivo X Fold покажут в апреле

Vivo сообщила дату презентации своего первого складного смартфона Vivo X Fold. Мероприятие пройдет 11 апреля.

Компания уже опубликовала в китайской соцсети Weibo ролик с новинкой. У устройства будет внутренний складной 8-дюймовый дисплей и внешний вытянутый. Смартфон получит форм-фактор по типу книжки.

В целом, складной смартфон от Vivo похож на Oppo Find N и Samsung Galaxy Z Fold3.

Также на презентации 11 апреля компания может представить свой флагманский Vivo X Note и первый планшет бренда — Vivo Pad.

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