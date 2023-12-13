Vivo V30 готовится к выходу: характеристики и «живые» фото утекли перед анонсом

Компания vivo готовится представить линейку новых смартфонов vivo V30. Перед анонсом характеристики и дизайн смартфона утекли в сеть благодаря сертификации NCC.

Согласно данным NCC, телефон получит аккумулятор емкостью 4895 мАч (в рекламе будет 5000 мАч) с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт, 12 ГБ оперативной и 512 постоянной памяти, поддержку 5G и порт USB Type-C.

На просочившихся «живых» фотографиях vivo V30 имеет большой прямоугольный блок камер с квадратными элементами, где расположены сенсоры и вспышка. Задняя и передняя панели имеют слегка закругленные края. Судя по изображениям, смартфон получит изогнутый экран-водопад. На дисплее виден вырез для селфи-камеры в центре.

Устройство недавно появилось на Geekbench с процессором Snapdragon 7 Gen 3 и набрало в тесте Vulkan 4167 баллов. По слухам, линейка vivo V30 – переименованные устройства vivo S18 и S18 Pro для глобального рынка. Vivo S18 будет представлен в Китае 14 декабря.