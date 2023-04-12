Vivo представила серию смартфонов V27 с подсветкой «Аура» в России

Vivo представила на российском рынке новую серию смартфонов V27. Линейка включает две модели: V27 и V27e, которые имеют подсветку «Аура» для портретной фотографии с интеллектуальной настройкой в условиях низкой освещенности.

Смартфон V27 5G оснащен камера на 50 Ма с сенсором Sony IMX766V с OIS и новым 4-нм процессором MediaTek D7200. Младшая модель V27e имеет, 64 Мп камеру с OIS и 120 Гц AMOLED-дисплей. Обе модели доступны в различных цветовых решениях.

Смартфон V27 5G можно купить эксклюзивно в М.Видео, «Эльдорадо» и официальном интернет-магазине Vivo. При покупке смартфона есть возможность воспользоваться бесплатной заменой экрана в течение 6 месяцев со дня покупки. Модель с объемом памяти 8+256 ГБ доступна по цене 37 999 рублей, а модель с объемом памяти 12+256 ГБ – по цене 41 999 рублей. Начиная с 21 апреля, стоимость V27 5G с объемом памяти 8+256 ГБ составит 34 999 рублей, а модели с объемом памяти 12+256 ГБ – 38 999 рублей.

Смартфон V27e с объемом памяти 8+128 ГБ стоит 25 999 рублей, а модель с объемом памяти 8+256 ГБ – 29 999 рублей. С 12 апреля по 21 апреля будет действовать специальная цена на смартфон V27e: модель с объемом памяти 8+128 ГБ можно купить за 23 999 рублей, а модель с объемом памяти 8+256 ГБ – за 26 999 рублей.