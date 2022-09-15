Смартфоны vivo V25 «засветились» в России

Компания Vivo в августе этого года представила для индийского рынка новое поколение смартфонов V-серии — своей главной линейки для международного рынка. Всего в серию вошли три модели: V25 Pro, V25 и V25e.

По всей видимости, смартфоны совсем скоро доберутся до России. В распоряжении редакции The GEEK появилось несколько снимков, которые были сделаны в Москве в «Нескучном саду» на камеру V25 Pro с различными эффектами.

Кроме того, появились фотографии смартфона V25e с корпусом-хамелеоном, который меняет цвет под лучами солнца. Панель изготовлена из фотохромного стекла, способного менять цвет под искусственным и естественным освещением. Таким образом задняя часть корпуса может быть желтой или оранжевой.

По слухам, продажи новой серии V-серии в России начнутся в октябре.

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