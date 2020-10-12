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Новости

Vivo V20 с 44 Мп камерой для селфи появился в России

В России стартовали продажи новой модели смартфона V20 и V20 SE. Компания позиционирует Vivo V20, как первый в мире аппарат с 44 Мп камерой для селфи и aвтофокусировкой по глазам.

Другая модель, более доступный смартфон V20 SE обладает 48 Мп основной камерой и 16 Мп фронтальной камерой с ночным режимом для селфи.

Также оба устройства имеют быструю зарядку FlashCharge на 33 Вт и работу под управлением Android 11. Больше о новинках можно узнать в отдельной заметке.

Приобрести новинки можно с 23 октября по цене 29 990 рублей за V20 и 23 990 рублей за V20 SE.

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Источник:
The GEEK
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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