Представлена серия смартфонов vivo V20 на Android 11

Компания vivo представила новые смартфоны V20 Серии. Модель V20 с первой в мире 44 Мп селфи-камерой с режимом aвтофокусировки по глазам и более простая модель V20 SE с основной камерой на 48 Мп.

Vivo V20 выделяется первой в мире 44 Мп селфи-камерой с aвтофокусом. Основная камера обладает 64 Мп, 8 Мп многофункциональный модуль (сверхширокий угол/боке/супермакро) + 2 Мп монохром.

Работа смартфона осуществляется на Snapdragon 720G и 8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 128 ГБ. Также в наличии быстрая зарядка FlashCharge мощностью 33 Вт.

Vivo V20 SE куда проще. В ней используется основная камера на 48 Мп и фронтальная с разрешением 16 МП с режимом ночной съёмки.

Ёмкость аккумулятора V20 SE составляет 4100 мАч. Так же как и старшая модель имеет поддержку 33-ваттной зарядку FlashCharge.

Работает устройства на чипсете Snapdragon 665 и 8 ГБ оперативной памяти. Имеется наличие NFC модуля.

Обе новинки используют оболочку Funtouch OS 11 на базе Android 11. Vivo V20 в цветах «Таинственная полночь» и «Красочный закат» и V20 SE в цветах «Графитовый чёрный» и «Ясное небо» поступят в продажу 23 октября.