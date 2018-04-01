Vivo, OPPO и Xiaomi создадут новую систему беспроводной передачи файлов

Компании Vivo, OPPO и Xiaomi объявили о сотрудничестве с целью создания инновационной системы беспроводной передачи файлов для пользователей по всему миру. Новая технология, ставшая инициативой «Объединения пирингового обмена данными» («Peer-to-Peer Transmission Alliance»), обеспечат беспрепятственную передачу файлов между устройствами брендов в одно касание. Сообщается в пресс-релизе компаний.

Новая система позволит клиентам этих трёх брендов легко передавать файлы между мобильными устройствами без использования сторонних приложений или сетевых подключений. Технология поддерживает прием и отправку широкого спектра документов: фотографий, видео, музыки и иных форматов. Данный шаг сделан в ожидании повсеместного распространения 5G-сетей, когда предполагается увеличение среднего размера файлов вместе с расширением разнообразия контента.

Беспроводная система передачи файлов не требует подключения к интернету. Технология использует Bluetooth для быстрого сопряжения и технологию Wi-Fi P2P (Peer to Peer) для передачи данных, создавая моментальное, стабильное и высокоскоростное соединение между устройствами при низком энергопотреблении. Средняя скорость передачи данных составляет 20 Мбайт/с. Кроме того, Wi-Fi P2P не прерывает текущее Wi-Fi-соединение, позволяя пользователям оставаться в сети во время передачи файла.

Пользователям нужно будет только включить Wi-Fi и Bluetooth и выбрать файлы, которыми они хотят поделиться. После подтверждения со стороны другого пользователя владелец смартфона увидит уведомление, и выбранные файлы будут переданы.

Функция беспроводной передачи файлов будет постепенно внедряться в новые продукты vivo на различных рынках с февраля 2020 года.