Vivo назвала смартфоны, которые обновятся до Android 10
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Новости

Vivo назвала смартфоны, которые обновятся до Android 10

Компания Vivo официально объявила даты обновления своих смартфонов до последнего Android 10.

В марте 2020 года до Android 10 обновится флагманский смартфон Vivo NEX 3. Новые V17 и V17 Neo – в июне 2020. Кроме того, обновятся смартфоны V15 и V15 Pro.

Nex 3

Производитель отметил, что все все смартфоны vivo, которые выйдут в продажу в 2020 году, будут выпущены на базе Android 10.

Android 10 обладает улучшенным интерфейсом, полноценной ночной темой, новыми настройками конфиденциальности и многими другими обновлениями.

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