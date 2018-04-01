Vivo назвала смартфоны, которые обновятся до Android 10

Компания Vivo официально объявила даты обновления своих смартфонов до последнего Android 10.

В марте 2020 года до Android 10 обновится флагманский смартфон Vivo NEX 3. Новые V17 и V17 Neo – в июне 2020. Кроме того, обновятся смартфоны V15 и V15 Pro.

Производитель отметил, что все все смартфоны vivo, которые выйдут в продажу в 2020 году, будут выпущены на базе Android 10.

Android 10 обладает улучшенным интерфейсом, полноценной ночной темой, новыми настройками конфиденциальности и многими другими обновлениями.