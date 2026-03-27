Вышел Vivaldi 7.9 на iOS и Android с двухуровневыми вкладками

Компания Vivaldi Technologies выпустила обновление Vivaldi 7.9 для мобильных устройств на iOS и Android.

Главное нововведение — двухуровневые группы вкладок, которые теперь доступны и на iPhone. Функция позволяет объединять вкладки в группы и отображать их в виде двух рядов, упрощая навигацию при большом количестве открытых страниц.

Также в браузере появилась функция Daily Image. Она ежедневно меняет изображение на стартовой странице, а на iOS его можно использовать и как обои устройства.

Пользователи iPhone получили возможность импортировать данные из Safari — включая закладки, пароли и историю.

На Android обновление добавило поддержку Daily Image и улучшения Desktop Mode. Режим позволяет использовать смартфон как настольный компьютер при подключении к экрану, клавиатуре и мыши.

Обновление уже доступно для загрузки на iOS и Android.