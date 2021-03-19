Visa начнет работать с биткоинами

Международная платёжная система Visa намерена выйти на рынок криптовалют и обеспечить поддержку финансовых операций с биткоинами и другими подобными валютами. По словам гендиректора компании Альфреда Келли, это позволит оплачивать товары и услуги с помощью биткоинов везде, где поддерживаются карты Visa.

Мы пытаемся сделать две вещи. Во-первых, разрешить покупку биткоинов в системе Visa. И, во-вторых, обеспечить работу с биткоин-кошельками, чтобы биткоин можно было перевести в фиатную валюту и, следовательно, сразу же использовать в любом из 70 миллионов мест по всему миру, где принимают Visa. Альфред Келли

По его мнению, криптовалюты потенциально могут стать новым платёжным средством наряду с традиционными деньгами. При этом компания также занимается стейблкоинами. Это криптовалюта, которая привязана к базовым активам. То есть, это «крипта», обеспеченная материальными ценностями.

Точной даты запуска поддержки биткоинов пока нет.